« La doc et le véto » du 18 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

« La doc et le véto » du 18 juin 2024 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la nouvelle et dernière saison de la série « La doc et le véto ». Au programme ce soir, l’épisode inédit intitulé « Plume noire ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







« La doc et le véto » du 18 juin 2024 : vos épisodes ce soir

Saison 1 Episode 3 « Le lac du diable » : Le lac de Crussignac, situé près de la commune voisine de Valerande-les-Chantelles, est le théâtre d’un phénomène appelé dégazage : les gaz toxiques produits par les composés organiques au fond du lac, à 93 mètres de profondeur, remontent soudainement à la surface, empoisonnant hommes et animaux dans un large périmètre. Emma et Pierre unissent leurs forces pour élucider le mystère de cette catastrophe improbable. Des années auparavant, une adolescente nommée Anna s’est noyée dans ce lac, et ce drame pourrait être lié à une main malveillante qui réveille à la fois les fantômes du passé et les gaz des profondeurs.

Saison 2 Episode 1 « En chiens de faïence » : Victor Chevasse, le cantonnier de Valerande-les-Chantelle, est interviewé pour un reportage sur la chaîne des Puys. Tout en incarnant parfaitement le rôle d’ambassadeur du monde rural, il partage également sa solitude, étant veuf et célibataire depuis de nombreuses années. C’est alors que Nathalie, une citadine pétillante et maladroite, débarque à Valerande, promettant de bouleverser sa vie. Au village, beaucoup se réjouissent pour Victor, mais certains, plus méfiants et jaloux, doutent de l’honnêteté de cette nouvelle venue. La doctoresse et le vétérinaire devront se démener pour apaiser les tensions d’une saison hivernale bien plus mouvementée que d’habitude.



« La doc et le véto » revient ce soir à partir de 21h10 sur France 3.