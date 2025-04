L’Événement « Etat : le défi de l’autorité » ce soir sur France 2 (3 avril 2025)

Publicité





« L’Événement » au programme TV du jeudi 3 avril 2025 – Ce soir à la télé, France 2 bouleverse sa programmation en raison de l’actualité et propose une grande soirée d’information et de débats avec un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux avec Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur.





A suivre en direct dès 20h40







L’évènement du 3 avril 2025, Etat : le défi de l’autorité

Ce jeudi 3 avril, après le journal de 20h, France 2 diffusera en direct L’Événement : « État : le défi de l’autorité », présenté par Caroline Roux.

Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, répondra aux questions de la journaliste et des téléspectateurs via le site de franceinfo. Parmi les sujets abordés : la loi contre le narcotrafic, les tensions avec l’Algérie et les répercussions de la condamnation de Marine Le Pen.



Le débat se poursuivra ensuite avec plusieurs personnalités politiques autour d’une question centrale : l’État de droit et la démocratie sont-ils renforcés ou menacés ?

En conséquence, la diffusion de Cash Investigation – « L’IA a-t-elle déjà pris le contrôle de notre quotidien ? » ainsi que du documentaire Les Fossoyeurs, au cœur du scandale des EHPAD est reportée au jeudi 10 avril.