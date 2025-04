Les apprentis aventuriers du 3 avril : la finale commence, qui sera le gagnant ? (résumé, spoiler + replay épisode 49)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 49 du jeudi 3 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 49 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que c’est le dernier réveil sur la plage des finalistes.











Les trois équipes se réveillent déterminés à gagner ! Ils se préparent des fruits pour faire le plein de vitamines avant l’épreuve de la finale.

Les aventuriers se remémorent ce qu’ils ont vécu jusqu’à cette finale. Et ils se reposent, entre plage et bronzette. Il est aussi l’heure de faire les bagages pour le départ !

Les gris, les bleus et les roses rejoignent Laurent pour le coup d’envoi de cette ultime épreuve. Départ en bateau pour les bleus, suivis des gris 2 min plus tard et des roses 4 min plus tard.



Sur une autre plage, chaque équipe a un filet et des noix de coco de leur couleur à récupérer. Au bout, il faut faire rouler les coco sur un bambou ! Si Kévin est épuisé et galère, les roses rattrapent rapidement leur retard alors que les bleus sont les premiers à mettre leur première coco.

Dès l’épisode de demain, place à la suite de la finale. L’épreuve se poursuit et à la fin, on connaitra le binôme gagnant qui remportera les 10.000 euros !

Les apprentis aventuriers, le replay du 3 avril

Si vous avez manqué l’épisode 49 ce jeudi 3 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 4 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 50.