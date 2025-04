Un Si Grand Soleil du 4 avril : Rebecca drague Manu, le tueur prêt à recommencer (résumé épisode 1613 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 avril 2025, spoiler résumé de l'épisode 1613 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 3 avril 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker regarde l’interrogatoire de Blamont. Elise lui demande de donner son infos pour identifier le tueur. Blamont veut la promesse de ne pas aller en prison, Alex lui explique que c’est impossible. Son avocat confirme. Blamont dit qu’il a vu le tueur partir dans une camionnette grise et il a vu sa plaque, qui se terminait par UX ou VX.

Manu retourne à la salle de sport, Eve est surprise qu’il y aille deux jours d’affilée. Il lui dit que la régularité est importante. Ils parlent de leur soirée de la veille…



A la clinique vétérinaire, Rebecca arrive avec un sac de shopping. Charles ne comprend pas, elle n’a pas de quoi payer le loyer et s’achète des fringues de luxe. Elle lui dit que c’est son argent perso et précise qu’elle a payé les loyers avec un crédit conso. Charles reproche à Rebecca de ne pas chercher à attirer de nouveaux clients. Elle lui dit qu’elle fait ce qu’elle veut, c’est elle la patronne.

Dimitri est au téléphone avec Claire, il lui parle de l’humiliation de Claire. Elle pense qu’il n’aurait pas du y aller sans plan. Elle plaisante en lui conseillant de lui donner de l’argent en échange d’un témoignage sympa. Il pense que c’est une bonne idée mais Claire précise que c’était une blague. Il doit faire profil bas et assumer ses actes.

Charles reçoit un patient qui fait examiner son chat par Rebecca. Charles lui précise qu’il est vétérinaire lui aussi mais il refuse qu’il examine son chat.

Le juge annonce à Blamont sa mise en examen. Blamont assure qu’il regrette mais le juge Laplace est intransigeant. A l’hôpital, Janet décide de parler à Alain. Elle lui parle de Clément mais il n’a pas envie d’en parler avec elle. Elle lui dit que Clément vit mal la situation, il tient à leur amitié.

Au commissariat, Elise est déçue. Elle se sent nulle mais Alex lui dit que c’est normal d’enchainer les fausses pistes. Ils ont 4 pages de listing de camionnettes qui se terminent par UX et VX à éplucher ! Ils appellent tous les propriétaires de la liste. Ils n’ont rien de probant et décident de rentrer se reposer. Elise va retrouver Elodie.

A la salle, Manu et Rebecca s’entrainent encore côte à côte. Rebecca lui demande quelques conseils. Quand Manu s’en va, Rebecca le rattrape. Elle lui dit qu’il lui plait et que c’est réciproque. Manu lui dit qu’il est en couple et amoureux, il refuse de lui faire du mal. Charles déjeune avec Eliott, il lui parle de Rebecca qui ne fait rien pour sauver le cabinet. Eliott lui dit d’anticiper en trouvant un autre cabinet.

Elodie et Elise félicitent Suzanne après avoir dîner dans son restaurant. Elle leur propose de goûter son nouveau dessert et en profite encore pour interroger Elise sur l’enquête…

Sur un toit, le tireur prépare de nouveau son arme. Il vise une femme dans la rue et se prépare à tirer…

