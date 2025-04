Pékin Express du 3 avril 2025 : pourquoi la finale n’est pas diffusée ce soir sur M6 ?

Publicité





« Pékin Express : la route des tribus légendaires », déprogrammation ce jeudi 3 avril 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg s’éclipse alors qu’M6 ne diffusera pas la grande finale de la saison de « Pékin Express : la route des tribus légendaires ».





En effet, exceptionnellement ce jeudi soir, Pékin Express cède sa place au lancement de la saison 4 des Traitres !







« Pékin Express : la route des tribus légendaires », la finale programmée le samedi 5 avril

Il faudra patienter jusqu’à samedi pour découvrir la grande finale. Rappelons qu’après l’élimination de Patricia et Adrien, c’est Cécile et Marion, et Judith et Etienne qui vont s’affronter sur cette grande finale !

VIDÉO la bande-annonce de la finale de Pékin Express



« C'est l'aboutissement d'un rêve »

Quel duo remportera la grande finale de la compétition ?#PékinExpress, la finale, samedi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/3XOTi7SFOy — M6 (@M6) April 2, 2025

