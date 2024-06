Les 12 coups de midi du 20 juin : Emilien fait fort, Léa Seydoux sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 20 juin 2024, 267ème victoire d’Emilien – Emilien a fait fort ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, il a signé une nouvelle victoire et un Coup de Maître à 30.000 euros !











Publicité





Les 12 coups de midi du 20 juin 2024, première proposition pour l’étoile mystérieuse

Sa cagnotte grimpe ainsi à 1.181.121 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on voit désormais bien l’avion sur l’image de fond. Et Emilien a pu faire une première proposition : l’actrice Léa Seydoux. Mais c’est raté !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+