« Une soirée en enfer » : votre téléfilm ce 20 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Une soirée en enfer » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 20 juin 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Une soirée en enfer ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Une soirée en enfer » : l’histoire, le casting

Après une fête étudiante, Kimber, lycéenne sur le point de décrocher son diplôme, échappe de justesse à une tentative d’enlèvement. Un mois plus tard, elle se remet lentement de ce traumatisme tout en jonglant avec la récente séparation de ses parents et la présence de sa mère, proviseure de son lycée. Elle prépare également le bal de fin d’année avec son amie Everleigh et son petit ami Austin, qui vient de l’inviter à être sa cavalière. La mère de Kimber, devenue surprotectrice depuis l’incident, hésite à laisser sa fille participer au bal, mais est rassurée par Austin, un garçon charmant qui semble être le gendre idéal.

Avec : Zoë Belkin (Kimber McCann), Karen Cliche (Shawna McCann), Melissa Bray (Everleigh), Micah Sanders Silva (Austin)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Vengeance sur le campus ».

« Vengeance sur le campus » : l’histoire et le casting

Considérée comme une « ratée » par son entourage, en particulier par sa mère, Vicky abandonne le lycée. Treize ans plus tard, elle travaille comme caissière dans un magasin de déstockage. Lorsque sa collègue Caitlyn envisage à son tour de quitter le lycée, Vicky tente de la dissuader, sans succès. Le jour où Vicky est licenciée, elle découvre par hasard la carte étudiante de Caitlyn et décide de s’offrir une seconde chance en usurpant son identité. Devenue « Caitlyn », Vicky s’inscrit de nouveau au lycée, déterminée à obtenir ce qu’elle n’avait pas réussi la première fois, y compris la fierté de sa mère.

Avec : Maiara Walsh (Vicky Patterson), Karis Cameron (Heather), Jesse Irving (Liam Fleming), Naika Toussaint (Maddy)