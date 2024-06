Les 12 coups de midi du 9 juin : pas d’élimination d’Emilien, on vous dit qui se cache sur l’étoile mystérieuse !

Publicité





Les 12 coups de midi du 9 juin 2024, 257ème victoire d’Emilien – Pas d’élimination pour Emilien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi », contrairement à une rumeur lancée il y a quelques semaines. Il a signé une 257ème victoire et a remporté 2.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 9 juin 2024 : des bandages sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien monte donc à un total de 1.104.971 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : des bandages. Encore un indice qui confirme que derrière cette étoile, c’est bien le chanteur canadien The Weeknd.

Explications : le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl, les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto), la couronne pour le titre « King of the Fall », et les bandages car il a fait une apparition remarquée le visage couvert de bandages en 2020 aux American Music Awards.

Indices présents sur l’étoile : un stade de foot, des confettis, une roue de vélo, un masque africain, un gant en cuir noir, des ballons, une couronne.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 juin

