Demain nous appartient spoilers : Audrey agressée, un mort, les résumés jusqu’au 28 juin 2024

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 juin 2024 – Que va-t-il se passer à Sète dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 juin 2024.











Et on peut déjà vous dire qu’Audrey va être victime d’une agression et c’est le backout : elle ne se souvient pas de ce qui s’est passé ! A-t-elle été droguée ?

Pour Rayane, il est temps d’assumer ! Il écope de travaux d’intérêt général. Raphaëlle réussit à convaincre Alex de le prendre au mas.

Une disparition secoue Sète et en particulier Sébastien. Et deux macabres découvertes ont lieu : un corps est retrouvé dans une voiture et le lendemain c’est un joggeur qui découvre un cadavre !

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 juin 2024

Lundi 24 juin 2024 (épisode 1714) : Après son agression, Audrey ne se souvient plus de rien. Rayane paye les conséquences de ses actes. La Star Academy est présente pour fêter l’ouverture de La paillote.

Mardi 25 juin 2024 : pas de diffusion (match de l’Euro 2024)

Mercredi 26 juin 2024 (épisode 1715) : Une nouvelle disparition touche personnellement Sébastien, qui met la pression à Martin. Raphaëlle a trouvé une structure pour les T.I.G. de Rayane. Lilou sort le champagne, mais c’est Sylvain qui trinque.

Jeudi 27 juin 2024 (épisode 1716) : La police retrouve un corps dans le véhicule d’un Sétois. Lilou n’a pas dit son dernier mot. Après son premier jour au mas ostréicole, Rayane lance une bouteille à la mer.

Vendredi 28 juin 2024 (épisode 1717) : Un joggeur fait une terrible découverte. A La paillote, Charles a une mauvaise surprise. Aurore et Manon déménagent tandis que William déprime.

