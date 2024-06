Les 12 coups de midi : Émilien sera-t-il bientôt éliminé ?

Publicité





Les 12 coups de midi, l’élimination d’Emilien – Emilien enchaine les records et il est devenu le plus grand Maître de Midi des « 12 coups de midi » il y a maintenant deux semaines. mais Emilien sera-t-il bientôt éliminé ?





Actuellement, Emilien est toujours Maître de Midi sur les tournages, qui sont en pause pour des vacances bien méritées de toute l’équipe.







Publicité





Mais la fin du parcours d’Emilien pourrait bien être pour bientôt puisque les tournages reprendront lundi prochain, le 24 juin. Emilien pourrait donc enfin trouver un adversaire à sa taille et se faire éliminer.

Alors qu’il est là depuis septembre 2023 et qu’il est à la tête d’une cagnotte de plus d’un million d’euros, on imagine que la prod devrait corser les questions pour voir l’arrivée d’un nouveau Maître de Midi avant qu’Emilien n’arrive à un an de participations… Affaire à suivre donc !



Publicité





En attendant, retrouvez Emilien ce mardi midi dans un nouveau numéro des « 12 coups de midi ».