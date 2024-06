Demain nous appartient du 18 juin : Victor confronte Charles... (résumé + vidéo épisode 1710 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1710 de DNA – Brunet retrouve les boosters dans son domaine ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Il confronte Charles, persuadé que c’est lui qui les a planqués là !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Demain nous appartient du 18 juin 2024 – résumé de l’épisode 1710

Victor Brunet a retrouvé les boosters cachés par Rayane dans son domaine… Il est convaincu que c’est Charles qui deale ! Charles lui assure que ce n’est pas lui et Timothée intervient pour confirmer. Il sait que c’était vendredi soir au moment où Charles parlait avec Victor. Il explique avoir enfermé le dealer sans le faire exprès et il a découvert une fenêtre cassée. Victor veut se débarrasser de tout ça mais Timothée fait partie de la police et insiste pour qu’il appelle ses collègues.

Au lycée, Lisa est démasquée et elle ne pourra donc pas démasquer le dealer. Quant à Manon, elle devient une source de conflit entre Aurore et William. Et par mégarde, Marianne provoque un accident pour Sébastien !

VIDÉO Demain nous appartient du 18 juin – extrait de l’épisode

