« Les gouttes de Dieu » du 10 juin : le final ce soir sur France 2

Publicité





« Les gouttes de Dieu » au programme TV du lundi 10 juin 2024 – Ce lundi soir, France 2 termine la diffusion de la série « Les gouttes de Dieu ». Au programme ce soir, les deux derniers épisodes inédits.





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 10 juin 2024

Episode 7 « Mets et Vins » : Lorenzo révèle la raison pour laquelle Luca voulait que Camille prenne la tête du Guide Léger. Elle s’envole pour Paris avec Issei pour la troisième épreuve.

Episode 8 « Tout ou rien » : Il est temps pour Camille et Issei de comprendre qu’ils ne sont pas des adversaires. Le seul adversaire est Alexandre, d’outre-tombe.



Publicité





« Les gouttes de Dieu » – rappel de la présentation

Le monde du vin est en deuil : Alexandre Léger, créateur du célèbre Guide Léger et figure emblématique de l’œnologie, s’est éteint à 60 ans dans sa demeure de Tokyo. Il laisse derrière lui une fille, Camille (29 ans), qui réside à Paris. Camille n’a pas revu son père depuis la séparation de ses parents, lorsqu’elle avait neuf ans.

Camille se rend à Tokyo pour la lecture du testament. Elle y découvre que son père a constitué la plus grande collection de vins au monde. Cependant, pour hériter de ce trésor, Camille devra affronter un jeune et brillant œnologue, Tomine Issei, également âgé de 29 ans, qu’Alexandre considérait comme son « fils spirituel ».

L’avocat annonce les conditions : il y aura trois épreuves, toutes liées au vin et à sa dégustation. La première épreuve aura lieu dans un mois. Le gagnant remportera la totalité de l’héritage, tandis que le perdant repartira les mains vides.

Le problème ? Camille n’y connaît absolument rien en vin et n’en a jamais bu une goutte. Malgré tout, elle accepte le défi, poussée par le besoin de comprendre son passé, son identité, et de se confronter au fantôme de son père. Elle dispose donc d’un mois pour se préparer, s’entraîner, apprendre et combler son manque d’expérience. Tout semble perdu d’avance, mais Camille possède un atout considérable : une sensibilité exceptionnelle au goût, héritée de son père, qu’elle avait jusqu’ici refoulée.

« Les gouttes de Dieu » : les interprètes

Avec Fleur Geffrier (Camille Léger), Tomohisa Yamashita (Tomine Issei), Tom Wozniczka (Thomas Chassangre), Stanley Weber (Alexandre Léger), Luca Terracciano (Lorenzo), Diego Ribon (Luca Inglese), Azusa Okamoto (Katase Yurika), Gustave Kervern (Philippe Chassangre – 63 ans), Cécile Bois (Marianne Léger – 60 ans), Margaux Chatelier (Marianne Léger – 30/40 ans), Makiko Watanabe (Tomine Honoka (56 ans), Nanami Kameda (Tomine Honoka – 25/31 ans), Satoshi Nikaido (Tomine Hirokazu – 56 ans), Kohtaroh Uchiyama (Tomine Hirokazy – 25/31 ans), Antoine Chappey (Maître Talion), Kyoto Takenaka (Miyabi), Manon Maindivide (Camille Léger – 8/9 ans), Kazuhiro (Muroyama (Yusuke), Masane Tsukayama (Tomine Noboru), Sophie Mousel (Juliette), Michel Bompoil (Jacques Fusier), Calliste Dupin (Thomas Chassangre – 12/13 ans), Evan Paturel (Tohomas Chassangre – 2 ans), Julien Personnaz (Philippe Chassangre – 32 ans), Maël Cordier (Julien), Benjamin Penamaria (Garnier), Elena Fichet (Louise – amie Camille), Stanislas Stanic (Laurent Delage)