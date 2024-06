Sur le front du 10 juin : sommaire de l’inédit ce soir sur France 5

Publicité





Sur le front du 10 juin 2024 – Hugo Clément vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Sur le front ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Gaspillage alimentaire : qui est vraiment responsable ? ».





Rendez-vous dès 21h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Sur le front du 10 juin « Gaspillage alimentaire : qui est vraiment responsable ? »

Boulangeries : gabegie dans le fournil

Une boulangerie nous a ouvert ses portes pour révéler une pratique courante dans le secteur : ils cuisent du pain à 19 heures, bien que la fermeture soit à 20 heures. Tout le surplus est alors jeté. Pour eux, il est plus rentable de présenter des rayons bien remplis et de jeter le surplus, plutôt que de calculer précisément les besoins et risquer de manquer des ventes. Ils ont accepté que nous filmions ce gaspillage alimentaire à 20 heures.

Week-end pluvieux… poubelles des supermarchés qui débordent !

Un de nos journalistes s’est infiltré dans un supermarché pour filmer une pratique répandue : les boucheries préparent une grande quantité de viande à l’avance en prévision des week-ends de barbecue. Mais quand la météo n’est pas favorable, tout est jeté le lundi matin. Nous avons constaté 1 300 euros de viande à griller destinée à la destruction.



Les méthaniseurs géants de l’agro-industrie engloutissent des denrées comestibles

Chaque année, l’industrie des plats cuisinés jette 1 720 000 tonnes d’aliments. Ceux-ci ne sont plus brûlés mais envoyés dans des méthaniseurs pour produire du gaz. Un lanceur d’alerte a réussi à filmer à l’intérieur et nous a montré cet immense gaspillage. Au moindre problème sur une chaîne de production, toute la production est envoyée à la méthanisation, bien qu’elle pourrait être reconditionnée pour la consommation.

Le scandale du marketing saisonnier

Nous avons trouvé dans les poubelles d’un supermarché 50 boîtes de sushis en forme de cœur, le lendemain de la Saint-Valentin. C’est un exemple de marketing saisonnier, une technique de vente où l’emballage est adapté à un événement spécifique, comme la bière de Noël. Le lendemain de l’événement, tout part à la poubelle.

Anti-gaspi : l’association caritative qui vient se servir directement dans les champs

Des bénévoles viennent récupérer directement dans les champs les produits non récoltés. Nous les avons suivis sur une exploitation de poireaux : bien qu’ils soient parfaitement comestibles, ils ne correspondent pas aux standards et ne seront donc jamais vendus. L’agriculteur, pour éviter cette perte, offre sa récolte à l’association Solaal qui les distribue, offrant ainsi une seconde chance à ces produits.

Extrait vidéo de Sur le front du 10 juin

Dans les poubelles de ce supermarché de Foix, ces militants anti-gaspi retrouvent des centaines de kilos de denrées alimentaires encore consommables. Où finit toute cette nourriture ? Pour le savoir, nous avons mené l’enquête, en posant un traceur GPS dans les bennes. Pour… pic.twitter.com/h6LSEL5Uig — Hugo Clément (@hugoclement) June 9, 2024

