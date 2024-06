Marc Lavoine et Adriana Karembeu en couple (PHOTO)

Publicité





Marc Lavoine et Adriana Karembeu sont en couple, c’est l’info people révélée par Paris Match en ce début de semaine, photo à l’appui ! Le chanteur et la célèbre mannequin ont été vus s’embrassant en pleine rue à Paris la semaine dernière.











Un an et demi après sa rupture avec le père de sa fille, l’homme d’affaires André Ohanian, la belle Adriana Karembeu n’est donc plus un coeur à prendre.

Maman d’une petite fille de 5 ans, la mannequin est en couple avec le chanteur Marc Lavoine, qui a lui aussi divorcé il y a deux ans. Marc Lavoine a déjà été mariés trois fois et est papa de quatre enfants, dont le plus jeune est âgé de 14 ans.

PHOTO Adriana Karembeu et Marc Lavoine s’embrassent