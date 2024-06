Plus Belle La Vie du 25 juin 2024 : Samuel accuse Jennifer, Pascal va trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 121 en avance)

Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 juin 2024 – résumé de l’épisode 121

Jennifer cherche partout l’injecteur d’adrénaline de Samuel mais ne le trouve pas. Gabriel arrive en urgence avec ce qu’il faut. Samuel se sent immédiatement mieux, et Gabriel lui demande ce qu’ils ont mangé. Jennifer assure qu’elle a été très prudente et qu’il n’y avait pas d’arachides dans son plat. Elle propose de vérifier, mais Gabriel découvre du beurre de cacahuètes dans le frigo. Jennifer ne comprend pas et assure que ce n’est pas à elle.

Pendant ce temps là au bar du Mistral, Pascal critique Jennifer en disant qu’elle est tête en l’air. Thomas prend sa défense en affirmant qu’elle n’est pas comme ça. Pascal précise qu’il ne voulait pas parler en mal d’elle. Gabriel arrive et informe que Samuel va mieux mais que Jennifer a failli le tuer.



Le lendemain, Samuel retrouve Jennifer, il a acheté plusieurs stylos injecteurs d’adrénaline. Jennifer jure qu’elle n’y a pas touché, mais Samuel ne comprend pas comment son stylo a pu disparaitre du tiroir et sous entend que c’est elle… Il s’emporte à propos du beurre de cacahuètes et s’en va travailler. Au commissariat, Ariane demande à Samuel comment il va. Il lui explique sa réaction allergique, et Ariane ne comprend pas. Samuel précise que c’est Jennifer qui a cuisiné et qu’elle était au courant. Ariane trouve cela étrange.

Au cabinet, Jennifer inonde Samuel de messages, mais il ne répond pas. Pascal arrive et dit qu’il n’a pas réussi à terminer ses 10 km. Jennifer l’envoie balader, puis s’excuse. Il lui dit qu’il est seul dans une ville où il ne connaît personne. Jennifer, attendrie, propose de l’aider avec ses cartons de déménagement. Dans son appartement, Pascal propose à Jennifer une tisane, qu’elle accepte, mais il ajoute quelque chose dedans. Au fil de la conversation, Jennifer s’épuise et finit par s’endormir en disant qu’ils « sont morts à cause d’elle ».

c’est le jour du marathon. Gabriel annonce à Noura qu’il ne pourra pas courir avec elle à cause d’un lumbago. Il lui assure qu’un collègue va le remplacer et qu’il devrait arriver. Mais le remplaçant de Gabriel n’arrive pas… Pascal arrive avec un vélo équipé d’un coffre pour transporter Gabriel. Thomas assure qu’il va pédaler. Gabriel monte et le départ est donné. À 3 km de la fin, le vélo crève. Thomas décide de courir avec Noura pour terminer la course. Noura et Thomas passent la ligne d’arrivée du marathon. Noura, épuisée, réussit à terminer et pleure dans les bras de Gabriel. Au bar, Gabriel ouvre le champagne pour fêter le marathon avec Luna, Blanche, Noura et Thomas. Gabriel remarque que Pascal n’est pas là, ce qui réjouit Thomas.

VIDÉO Plus belle la vie du 25 juin 2024 – extrait vidéo

