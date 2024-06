Mask Singer : découvrez la star qui est sous l’Hippopotame ! Indices et révélation

Publicité





Mask Singer saison 6 les indices sur l’Hippopotame – En ce jour de demi-finale de la saison 2024 de « Mask Singer », savez-vous quelle star est dans le costume de l’Hippopotame ? On vous dit tout et on vous donne les indices !











Mask Singer saison 6 : Agustin Galiana est-il sous le masque de l’Hippopotame ?

Zoom sur le costume de l’Hippopotame. Inès Reg est la seule à être certaine de qui est derrière puisqu’elle l’a démasqué avec son Prono d’Or. Mais chez Stars-Actu comme chez les enquêteurs, on pense qu’il s’agit d’Agustin Galiana. Et les indices vont d’ailleurs parfaitement bien avec lui : le soleil pour son album « Plein soleil », il a été juré de plusieurs programmes dont Miss France (d’où l’écharpe), toutes les références à la danse car il a gagné « Danse avec les Stars », et celle à la cuisine pour la série « Ici tout commence ».

Indice 1 : « Vous avez déjà pu me voir dans un jury »

Indices donnés sur le prime 1 :

– l’Hippopotame est sexy et il est roi dans son domaine et même dans ses domaines

– Avec ses dents affutées comme des lames, il a toujours su se faire remarquer

– La France a tout de suite eu un coup de foudre pour lui et est même rentré dans le quotidien des français

– Il a jugé des compétitions

Indices donnés sur le prime 3 :

– Il a partagé un bout de vie de Miss France

– Il aime le pain d’épices et être derrière son piano

– Il a aidé des dizaines d’adolescents à progresser avec des heures de cours



Indices donnés sur le prime 4 :

– Il a de la barbe, habillé avec un costume, torse-nu sous sa veste

– Selon les enfants il chante en italien ou en espagnol

Indices donnés sur le prime 5 :

– s’il était un arbre, il serait un olivier en référence à ses origines

– il vient d’un pays voisin à la France

– il est passionné de danse

Indices donnés sur le prime 6 :

– son métier, c’est de faire rire, de faire pleurer, d’émouvoir les gens et de faire passer un très bon moment

– il a dansé sur scène plein de fois

Indices visuels : un diadème et une écharpe « super miss », une barre de pole dance, un sabre, une règle, une peluche soleil, des portraits de Miss, Lorie

Propositions des enquêteurs : Jarry, Michaël Youn, François Alu, Hugo Clément, Kamel Ouali, Christian Hecq, Clément Rémiens, Agustín Galiana

Sa dernière prestation : L’Hippopotame chante « Shake it off » de Taylor Swift

Ces indices vous aident t-ils pour deviner qui se cache sous l’Hippopotame ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 6 ne fait que débuter.

Pour la suite rendez-vous ce samedi 15 juin 2024 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.