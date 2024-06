Ici tout commence spoilers : la vérité sur Quentin, une surprise pour Laetitia, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 17 au 21 juin 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 17 au 21 juin 2024 – Déjà impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? Alors, c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que le secret de Quentin va finalement éclater au grand jour.







En effet, Quentin est en réalité le frère aîné de Maya et il cache un secret sur l’accident de voiture qui a coûté la vie à leurs parents… Pendant ce temps là, Malik tente de retisser des liens avec Maya.

Quant à Laetitia, après avoir tenu la chandelle entre Stanislas et Maïa, elle apprend que Kelly prévoit de partir en Bretagne. C’est Lionel qui fait une gaffe alors que Kelly n’avait pas prévenu sa mère… Mais en fin de semaine, Laetitia est face à une belle surprise.



Billie et Tom révèlent enfin qu’ils se sont remis ensemble alors que Rose fait une rencontre.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 17 au 21 juin 2024

Lundi 17 juin 2024 (épisode 948) : Le secret de Quentin éclate enfin ! Une fois encore, Lionel ne pense qu’à lui. De leur côté, Billie et Tom sortent du placard.

Mardi 18 juin 2024 (épisode 949) : Le sort de Quentin est entre les mains de Maya… Pour la deuxième épreuve du concours, David et Billie espèrent un miracle. Pour son plus grand malheur, Laetitia tient la chandelle.

Mercredi 19 juin 2024 (épisode 950) : A L’institut, Maya plonge douloureusement dans son passé. De son côté, Billie a du mal à digérer le choix de David. Lionel fait la gaffe de trop…

Jeudi 20 juin 2024 (épisode 951) : Maya prépare une vengeance aux petits oignons ! Une surprise inattendue attend Laetitia… Le coaching de David et Billie porte ses fruits.

Vendredi 21 juin 2024 (épisode 952) : Malik tente de retisser des liens fragiles avec Maya… De son côté, Lionel est prêt à entrer dans sa nouvelle vie ! Au Double A, Rose fait une charmante rencontre.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 17 au 21 juin 2024

