« Prise au piège au Palais » : votre téléfilm ce 13 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Prise au piège au Palais » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 13 juin 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Prise au piège au Palais ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Prise au piège au Palais » : l’histoire, le casting

Alyssa, une jeune attachée de presse américaine, collabore avec son amie Rachel. Après avoir été trompée et quittée par Chuck à la fin d’une longue relation, elle se retrouve célibataire. Sous l’encouragement de Rachel, Alyssa assiste à une soirée événementielle où elles rencontrent Jack, un prince anglais. Séduit par Alyssa, Jack engage une longue conversation avec elle et finit par lui demander son numéro. Par la suite, il demande à son garde du corps, Taffer, de recueillir des informations sur elle. Peu après, Jack reçoit un appel de son frère Timothy, qui souhaite s’assurer qu’il prend bien son traitement antipsychotique.

Avec : Natalie Hall (Alyssa Banks), Jonathan Keltz (Prince Jack), Michael Swatton (Taffer), Konstantina Mantelos (Rachel)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Séducteur et… tueur ».

« Séducteur et… tueur » : l’histoire et le casting

Après une dispute avec sa femme Samantha, Paul part chercher leur fille Jane à la sortie d’un concert, mais il provoque un grave accident qui envoie Jane à l’hôpital. Rongé par la culpabilité, Paul sombre dans l’alcool. Pendant ce temps, Samantha est séduite par Brian, un kinésithérapeute plus jeune qu’elle. Une fois sortie de l’hôpital, Jane découvre la liaison extraconjugale de sa mère, ce qui la fait souffrir. Elle doit prendre des antidouleurs, mais Brian les substitue d’abord par des placebos, avant de les remplacer par de véritables médicaments. Toujours en douleur, Jane augmente les doses et finit par perdre connaissance.

Avec : Jessalyn Gilsig (Samantha), Jon Cor (Brian), Hannah Vandenbygaart (Jane), Habree Larratt (Tilly)