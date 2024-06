« Qui restera dans la lumière ? » : votre nouveau jeu ce soir sur France 2 (1er juin 2024)

Publicité





« Qui restera dans la lumière ? » du 1er juin 2024 – Ce samedi soir à la télé, Bruno Guillon vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau tout jeu inédit « Qui restera dans la lumière ? ». Ce soir et pour la première fois, Bruno Guillon vous invite à découvrir un quiz de culture générale unique et captivant, doté d'un dispositif visuel impressionnant !





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Qui restera dans la lumière ?, présentation du jeu

Au départ, 100 candidats de tous âges venus de toute la France et de la Belgique, prêts à s’affronter pour prouver leur supériorité intellectuelle et remporter jusqu’à 100 000 euros ! Dans cette compétition intense, seuls les meilleurs seront mis en avant. Leur objectif : laisser un maximum d’adversaires dans l’ombre et rester seuls sous les projecteurs !

Alors, qui restera dans la lumière ? Une création 100 % française, dotée d’une mécanique efficace et de défis redoutables !



La manche de sélection, appelée « Course poursuite », mettra les candidats les plus brillants aux commandes de leur jeu. Ils devront faire preuve de stratégie en choisissant le niveau de difficulté de leurs questions, se basant uniquement sur le début de l’énoncé.

Prendront-ils la question facile, moyenne ou difficile pour maintenir leurs adversaires dans l’ombre et accumuler le plus de points possible ?

Au fur et à mesure de cette première manche, le classement évoluera constamment, tout pouvant changer jusqu’à la dernière seconde !

Seuls les deux meilleurs candidats accéderont à la demi-finale, tout aussi captivante. Dans un face-à-face tendu, les demi-finalistes choisiront leurs questions à tour de rôle, toujours à partir du début de l’énoncé ! À la clé pour le finaliste, jusqu’à 100 000 euros !

En finale, le candidat le plus brillant tentera de rester seul sous les projecteurs, éliminant ses adversaires un par un pour accumuler un maximum d’argent.

Mais pour remporter ses gains, il devra répondre correctement à la question ultime de la soirée : une bonne réponse pourra multiplier sa cagnotte par 2, 3 ou 5 selon sa stratégie… mais attention, une mauvaise réponse la réduira d’autant !

Qui sera le plus brillant de la soirée ? Qui réussira à laisser ses adversaires dans l’ombre ? Et surtout, qui restera dans la lumière ?

Préparez vous pour le premier numéro de « Qui restera dans la lumière ? » ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV