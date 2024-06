Secret Story Afrique : qui a été éliminé ? Un secret révélé ! (prime du 29 juin 2024)

Publicité





Secret Story Afrique, prime du 29 juin 2024 – Qui a été éliminé ce samedi soir à l’issue du 3ème prime dee Secret Story Afrique ? Les votes du public ont rendu leur verdict !











Et alors que cette semaine, Marlène, Kaaty et Berriche étaient nominées, c’est finalement Marlène qui a été éliminée à l’issue de cette soirée et a quitté définitivement la maison des secrets.

Au cours de la soirée, le secret des jumeaux, Grâce et Gloire, a été révélé. Ils sont donc désormais réunis dans la maison des secrets ! Et Kaaty a hérité d’une nomination d’office pour la semaine prochaine.



