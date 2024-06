Secret Story du 10 juin 2024 : une élimination, un finaliste, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 10 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de dimanche des habitants dans la maison des secrets.





Si Zoé ressent le vide du départ de Justine, Lou et Léo réfléchissent toujours au secret commun de Maxence et Perrine. Et Léo émet l’idée qu’ils peuvent être les voleurs des pièces !







La Voix propose un jeu de mémoire, avec à la clé des indices sur les secrets non découverts. Ils observent une série d’objets avant d’être ensuite interrogés par la Voix au confessionnal. Kelyan, Alexis et Maxence remportent le jeu ! Kelyan demande un indice sur Maxence, tout comme Alexis. Ils voient quelqu’un cagoulé qui essaie d’offrir un coffre fort. Alexis pense qu’il a peut être assisté à un braquage mais Zoé n’y croit pas.

Alexis déclenche l’alarme des secrets. Il pense que Maxence a été pris en otage dans le vol d’un braquage. De son côté, Maxence demande un indice sur Kelyan : des lunettes rondes d’Harry Potter ! Maxence débriefe avec Perrine, il pense que Kelyan est peut être la voix française de Harry Potter mais Perrine n’est pas convaincue.



Maxence déclenche l’alarme des secrets. Il hésite et donne comme intitulé : j’ai joué dans Harry Potter !

La Voix convoque les habitants de la zone de jeu et fait une annonce choc : ils vont voter pour éliminer l’un d’entre eux ! Et à part Alexis, ils décident tous d’éliminer Zoé !

Avant de partir, Zoé doit noter le nom de l’habitant à qui elle veut offrir une place en finale : sans surprise, c’est Alexis. Zoé dit ensuite au revoir et elle quitte la maison des secrets.

La Voix laisse Perrine aller dans la pièce secrète pour récupérer des pièces. Le téléphone rouge de la pièce secrète sonne : Perrine peut passer la nuit dans la pièce secrète et doubler ses pièces, mais faire faire une banqueroute à Lou. Ou laisser Lou passer une nuit dans la pièce secrète mais en laissant ses pièces au risque qu’elle les trouve.

La Voix annonce à Lou que Perrine a décidé de vider la cagnotte de Lou pour protéger son secret. Pendant ce temps là, Perrine est dans la pièce secrète et la Voix annonce qu’elle sera de retour demain. Personne ne comprend.

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 10 juin

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.