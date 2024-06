C à vous du 10 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Emmanuel Macron dissout l’Assemblée nationale. Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Dissolution : les coulisses d’une décision. On en parle avec Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du journal « Le Parisien », et Pascal Perrinea, politologue, professeur des Universités associé au Cevipof



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Hélène Ségara qui célébrera ses 25 ans de carrière à la Salle Pleyel à Paris le 21 décembre prochain

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Vincenzo Regine, chef du Domaine des Andéols à Saint-Saturnin-lès-Apt (Vaucluse)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Laura Felpin pour son spectacle “Ça passe”, diffusé mercredi à 21h sur CANAL+; et Mounah Bizri pour l’événement “Tous éloquents ! Quand la parole libère le pouvoir d’être unique”, qui aura lieu mercredi à 20h au Grand Rex à Paris

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 10 juin 2024 à 19h sur France 5.