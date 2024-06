Secret Story du 13 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 13 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi dans la maison des secrets.





Lou raconte à Alexis les propos de Perrine, qui l’a accusée d’être jalouse vis à vis de Maxence. Lou décide de ne plus parler à Perrine.







Les habitants cherchent encore à déchiffrer le secret de la maison. Maxence est le premier à trouver la phrase : « démêler le vrai du faux ». La Voix lui annonce qu’il a accès à la salle de la finale !

Maxence peut remporter sa place en finale. Il a 2 boites devant lui : l’une contient une place en finale et l’autre une nomination. Il va devoir affronter le candidat de son choix et avoir la bonne stratégie pour avoir la boite de la place en finale. Maxence décide d’inviter Perrine ! Il explique que c’est pour assurer une place en finale pour l’un d’eux mais en réalité, il la conduit directement à la nomination…



Alexis ne comprend pas le choix de Maxence… De son côté, Perrine veut qu’il soit honnête et veut lui laisser la place en finale ! Perrine décide de garder la boite qu’il lui a donné, elle est donc nominée.

La Voix annonce aux habitants qu’ils doivent aller au confessionnal pour désigner le 2ème nominé face à Perrine. Maxence regrette de l’avoir choisie, il pensait qu’il y aurait 3 nominés. Tout le monde passe au confessionnal : Perrine nomine Lou, Maxence nomine Léo, Alexis nomine Léo, Lou nomine Léo, et Léo nomine Lou. C’est donc Léo qui se retrouve nominé face à Perrine.

Perrine demande à Maxence de nominer Lou… Mais il ne se voit pas nominer Lou. La Voix annonce que Léo est nominé face à Perrine. Lou est finaliste aux côtés d’Alexis et Maxence. Perrine dit à Maxence qu’elle est déçue de lui et de son vote.

Pool party pour les habitants avant une soirée super héros. Un nouveau jeu de boites voit s’affronter Alexis et Léo sur une cagnotte divisée par 2. Alexis est honnête, et Léo garde donc sa boite vide. Lou et Perrine s’affrontent pour 10.000 euros. Lou est honnête et lui laisse les 10.000 euros, Perrine garde sa boite. Perrine et Maxence s’affrontent ensuite, sur leur cagnotte s’élevant à 10.000 euros. Perrine a la cagnotte, elle choisit elle aussi d’être honnête. Mais Maxence lui laisse les 10.000 euros.

Le téléphone rouge sonne. La Voix propose à Léo de partager sa cagnotte avec Lou, mais il doit d’abord accepter qu’elle soit divisée par 2 ! Léo accepte ! Il donne 9.000 euros à Lou et redescend à 10.000 euros !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 13 juin

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne.