C à vous du 13 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 13 juin 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives : la gauche, réunie en Front populaire, sur le chemin d’un accord. Sandrine Rousseau, députée sortante Écologiste/Nupes de Paris, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Le nouveau visage du RN : enquête sur Jordan Bardella. Pierre-Stéphane Fort présente son livre « Le grand remplaçant. La face cachée de Jordan Bardella » disponible aux éditions Studio Fact



🔵 🎵 Dans le live : -M- & Thibault Cauvin présentent l’album “L’heure miroir – récital à deux guitares”

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Législatives : lancement de la campagne de François Ruffin. On en parle avec Olivier Perou, grand reporter pour L’Express; et Nans & Mouts pour deux inédits de l’émission “Nus et culottés”, diffusés les lundis 1er et 8 juillet

