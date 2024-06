Secret Story du 1er juin 2024 : nominations surprises, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du samedi 1er juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de vendredi dans la maison des secrets.





Perrine rapporte à Alexis et Léo qu’elle a entendu Zoé et Lou critiquer le fait que Maxence et Perrine n’assument par leur histoire.







Les habitants de la maison rose ont remporté leur mission et ont remporté un indice sur le secret de l’habitant de leur choix. Ils ont choisi Maxence et il est l’heure de découvrir l’indice : ils voient sur un écran un cerf-volant en forme de raie manta.

Zoé pose des questions à Kelyan au sujet de… Harry Potter ! Et elle lui dit qu’elle pense avoir trouvé son secret. Rappelons qu’elle a déjà dit qu’il était peut être une voix de dessins animés. Kelyan commence à flipper et veut faire diversion.



Les quatre nommés font leurs valises. C’est ensuite l’heure du verdict : Charlène et Francesca sont éliminées ! Dans la maison rose, l’heure est à la fête ! Dans la maison bleue, c’est le choc et Justine craque. Elle pleure, Lou et Zoé la réconfortent.

La Voix annonce aux deux maisons qu’elles seront réunies dimanche, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Les habitants s’interrogent sur ce qui les attend.

La Voix organise une fête d’anniversaire pour Alexis dans la maison rose. La Voix annonce à Zoé qu’elle va pouvoir aller dans la maison rose pour emmener son gâteau d’anniversaire à Alexis. Il est très content de la retrouver. Dans la maison bleue, les autres entendent le rire de Zoé et comprennent qu’elle est avec eux.

Maxence profite de voir Zoé pour régler ses comptes mais elle lui rappelle que c’est l’anniversaire de Zoé, c’est pas la moment. Ils attendront donc la réunification des maisons. Zoé retourne dans la maison bleue. En rentrant, elle avoue que les autres sont remontés contre eux. Lou est choquée.

On découvre que la semaine prochaine, les deux maisons seront réunies mais tous les habitants seront nominés et donc soumis au votes du public !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 1er juin

Rendez-vous lundi à 17h30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.