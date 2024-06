Publicité





20h30 le samedi du 1er juin 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, il s’agit d’une spéciale Festival de Cannes.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2







« 20h30 le samedi » du 1er juin 2024 : les reportages

Ce nouvel épisode de « 20h30 le samedi » explore la destinée de deux actrices hollywoodiennes connues pour leur image sulfureuse et admirées pour leur talent et leur beauté. Cependant, en dehors des studios de cinéma, ces deux stars révèlent une tout autre facette de leur personnalité.

Le jour où > Hedy Lamarr invente un système de codage à l’origine du Wi-Fi

Considérée comme l’une des plus belles femmes du monde, Hedy Lamarr a marqué le cinéma par sa personnalité audacieuse. En 1933, elle devient la première actrice à simuler un orgasme dans un film non pornographique, « Extase » de Gustav Machatý. Cependant, derrière cette image de beauté fatale se cache une intellectuelle prolifique. Dans son atelier, elle conçoit divers objets et, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle invente un système de codage de transmission qui est à l’origine du Wi-Fi et du GPS.



Actu > Le paradoxe Angelina Jolie

Au début de sa carrière, Angelina Jolie était connue pour sa personnalité sulfureuse, marquée par une addiction aux drogues et un penchant pour la scarification. Cependant, lors du tournage de « Tomb Raider » au Cambodge, l’actrice américaine a radicalement changé de trajectoire. Devenue une star internationale grâce à ce film, elle a décidé de consacrer sa notoriété à des causes humanitaires.

