Secret Story du 6 juin 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du jeudi 6 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mercredi dans la maison des secrets.





Dès le matin, tout le monde est sur le secret de Kelyan. C’est ensuite l’heure de la révélation du secret de Zoé. Alexis avait donné l’intitulé de Miss Monde et on lui accorde que le secret de Zoé était qu’elle avait participé à Miss Univers ! Alexis remporte donc la cagnotte de Zoé, à plus de 13.000 euros.







Publicité





La Voix annonce aux habitants qu’ils doivent passer au confessionnal pour immuniser une 4ème personne aux côtés de Lou, Léo et Perrine. La majorité vote pour Maxence. Zoé, Alexis, Justine et Kelyan sont donc nominés.

Zoé est dégoûté et s’inquiète pour les éliminations de vendredi. Alexis tente de la rassurer.



Publicité





C’est l’heure de la révélation pour Justine suite au buzz de Perrine. Le secret de Justine est découvert, la Voix montre des images de l’entrée de Justine et la fausse Justine, Anaïs.

Le téléphone rouge sonne, Perrine va devoir parler uniquement au mégaphone pendant une heure ! Sinon elle perdra de l’argent de sa cagnotte. Lou et Justine se mettent en tête de la faire parler de Maxence. Et Léo affirme qu’il pense que Maxence et Perrine sont des ex.

Place à une soirée spéciale « pour ou contre ? » organisée par la Voix. De quoi relancer le débat sur la relation entre Maxence et Perrine, et entre Maxence et Lou… Lou en profite pour annoncer que Maxence est un ami et qu’elle aime quelqu’un très fort à l’extérieur !

Le téléphone rouge sonne pour Kelyan. La Voix lui donne un dilemme : est-il prêt à sacrifier 10.000 euros de la cagnotte de Perrine pour empêcher la diffusion d’un indice capital sur son secret à tout le monde ? Il accepte ! Il doit ensuite être prêt à sacrifier 14.000 euros de la cagnotte de Perrine pour protéger son secret, il accepte. La Voix passe à 20.000 euros, il accepte aussi. Ça monte ensuite à 28.000 euros ! Kelyan dit oui aussi. La Voix continue et monte à 32.000 euros, il dit non. Kelyan doit ensuite valider de faire perdre 28.000 euros à Perrine pour protéger son secret, il valide et la Voix l’annonce à Perrine !

Maxence est dégoûté, leur cagnotte commune avec Perrine s’est quasiment vidée… Et Lou vient dire à Maxence que depuis qu’il est amoureux il est moins rigolo. Justine valide.

Qui doit rester dans la maison des secrets ? Alexis Kelyan Justine Zoé Résultats Vote

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 6 juin

Rendez-vous demain à 17H30 sur TF1 pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.