Un Si Grand Soleil du 7 juin : le terrible aveu de Janet (résumé et vidéo épisode 1409 en avance)

Un si grand soleil du 7 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1409 en avance – Qu’est-ce qui vous attend vendredi dans le prochain épisode inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 7 juin 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker demande à Janet si elle va rentrer tard, elle lui répond qu’à priori non. Il propose de faire des courses et cuisiner, Janet reste glaciale. Clément lui dit qu’il ne sait plus quoi faire, il s’est excusé mille fois. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Janet lui dit qu’elle doit aller travailler et s’en va.

Sabine interroge Claudine, elle lui demande si elle sait ce qui se passe entre Clément et Janet. Claudine avoue que c’est sa faute, elle lui raconte que son père et elle ont recouché ensemble quelques jours avant son mariage. Elle en a parlé devant Janet sans le faire exprès. Sabine est sous le choc, elle lui dit qu’elle n’attend plus rien d’elle mais elle arrive encore à la décevoir. Claudine lui rappelle qu’il faut être deux pour coucher ensemble…



Nathalie demande à Tom s’il va rentrer ce soir. Tom la vanne sur son mug et son mec. Nathalie lui confie qu’ils s’entendent vraiment bien et il aimerait leur présenter. Elle propose de prendre un verre tous ensemble aux Sauvages, Tom accepte.

Claudine informe Johanna que le procureur veut la voir avec Camille. Johanna pense que ça avance et que c’est positif, mais Claudine se méfie.

Chez L Cosmétiques, Berthier dit à Nathalie qu’elle lui a manqué. Elle lui dit que lui aussi et qu’elle a proposé à ses enfants de le rencontrer. Il est surpris mais il est touché. De son côté, Tom en parle à Maéva. Elle trouve que les présentations sont rapides et Tom rechigne. Il propose à Maéva de venir mais elle décline.

Janet est avec Alain à l’hôpital. Alain finit par aborder ses problèmes avec Clément, en comparant avec lui et Elisabeth. Janet dit que leur cas est plus compliqué mais refuse d’en parler. Janet laisse ensuite un message à Clément, il faut qu’ils se parlent.

Berthier annonce à Enric que Nathalie lui présente ses enfants. Enric se demande si c’est pas un peu rapide mais Berthier nage dans le bonheur. Berthier encourage ensuite à Enric à sortir et rencontrer quelqu’un. Emma appelle Tom, elle a elle aussi accepté la rencontre mais ça l’angoisse. Elle l’interroge, pour Tom c’est juste un mec normal, un comptable.

Le procureur est face à Claudine et Camille. Il leur annonce qu’il veut coincer Joussan. Il parle à Camille du collègue qui les a vus se disputer. Camille ne savait pas qu’il les a vus. Le procureur demande à Camille d’aller parler à Benjamin pour le convaincre de témoigner. Claudine se dit rassurée, le procureur lui assure que c’est lui qui avait donné ordre à Becker de faire mine de se désintéresser de cette affaire pour endormir Joussan.

Nathalie et Berthier sont avec Tom et Emma. Ça semble bien se passer et Berthier les invite. Emma se dit ravie d’avoir fait sa connaissance, il lui répond qu’elle est exceptionnelle. Emma lui dit que sa mère a aussi ses faiblesses… Après leur départ, Tom dit à Emma qu’il a trouvé Laurent chiant. Mais Emma l’aime bien. Berthier parle à Nathalie de ce que lui a dit Emma. Il lui demande à quoi elle faisait allusion, Nathalie décide de lui avouer qu’elle a été accro au jeu. Elle lui assure qu’elle s’est soignée et qu’elle est guérie. Laurent regrette de l’avoir emmenée au casino mais elle lui assure qu’il n’y a pas de problème…

Hugo est avec Sabine, qui lui parle du comportement de sa mère. Hugo souligne le fait que Clément a quand même déconné mais Sabine remet tout sur Claudine, qui selon elle a du lui jouer le grand jeu… Pendant ce temps là, Janet retrouve Clément. Elle est blessée mais elle pense pouvoir lui pardonner. Mais elle lui avoue qu’elle aussi l’a trompé ! Elle se demande si leur mariage a encore un sens…

VIDÉO Un si grand soleil du 7 juin extrait, Janet dit tout à Clément

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv