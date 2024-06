Secret Story estimations : Kelyan toujours devant Justine, Zoé ou Alexis éliminé ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations semaine 6 sondage – Dernières estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que l’un des quatre nominés – Alexis, Justine, Kelyan ou Zoé – sera éliminé tout à l’heure en fin de la quotidienne présentée par Christophe Beaugrand.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est très serré et l’élimination devrait se jouer entre Alexis et Zoé !







En effet, Alexis et Zoé sont actuellement à égalité dans les votes de notre sondage et ne comptent chacun que 15%. Ils sont très loin derrière Kelyan, en tête avec 45% des votes de notre sondage, et Justine, 2ème avec 26%.

Qui doit rester dans la maison des secrets et poursuivre l’aventure ? Qui sera éliminé ce soir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré. Et verdict tout à l’heure, vers 18h30 sur TF1 !



Sondage Secret Story semaine 7 : qui doit rester ?

Qui doit rester dans la maison des secrets ? Alexis Kelyan Justine Zoé Résultats Vote

Rendez-vous cet après-midi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.