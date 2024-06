Secret Story : Léo et Perrine nominés, qui doit aller en finale ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 nominations demi-finale – Dernière semaine de l’aventure pour les habitants de la maison des secrets de Secret Story 2024. Et alors que Alexis, Lou et Maxence sont déjà finalistes, Léo et Perrine sont les derniers nominés de la saison et sont soumis aux votes du public.











Les habitants sont passés au confessionnal pour voter entre Lou et Léo puisque Perrine avait perdu un duel face à Maxence. Ils ont désigné Léo pour être nominé face à Perrine, Lou a donc décrocher sa place en finale aux côtés de Maxence et Alexis.

Qui doit rester et aller en finale de Secret Story ? A vous de décider et de voter ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.

Sondage Secret Story demi-finale : qui doit rester et aller en finale ?