Tandem du 27 juin : vos épisodes ce soir sur France 3

Tandem du 27 juin 2024, vos épisodes de ce soir – Ce soir à la télé, France 3 rediffuse des épisodes de la série « Tandem ». Au programme aujourd’hui, trois anciens épisodes de la saison 6.





Tandem du 27 juin 2024 : les épisodes de ce soir

Saison 6 Épisode 5 : Coeur de pirate

Pendant un cours d’aquagym en mer, un groupe de femmes découvre le corps d’un homme déguisé en pirate sur la plage. Au même moment, la commandante Léa Soler reçoit une visite surprise de sa mère, qui lui parle du nouveau foyer du capitaine Paul Marchal, l’ex-mari de Léa. Elle confie à sa mère que leurs enfants préfèrent passer du temps avec Paul et leur belle-mère Inès. Sa mère lui rappelle les actions malveillantes d’Inès, notamment le mot écrit par Léa qu’elle a subtilisé, et qu’elle ne s’arrêtera pas là. Informée de la découverte d’un cadavre sur la plage, Léa s’y rend. Elle constate rapidement que le corps n’est pas resté longtemps dans l’eau. En voyant que le jeune homme décédé a les pieds et les mains liés, les enquêteurs se demandent s’il a subi le supplice de la planche.

Saison 6 Épisode 6 : Dernier vol

Un chorégraphe de renommée mondiale est retrouvé mort sur la scène de l’Agora. Nathalie Parisot, une de ses danseuses, est découverte couverte de son sang, en état de choc. Souffrant d’un syndrome précoce d’Alzheimer, la jeune femme ne se souvient de rien. Léa Soler et Paul Marchal sont chargés de l’enquête et commencent à chercher des preuves contre Nathalie. Cependant, ils réalisent rapidement que le meurtre est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Alexander Williams, la victime, semblait lui aussi avoir plusieurs secrets. A-t-il été tué par jalousie? Nathalie est-elle coupable ou simple témoin?



Saison 6 Épisode 7 : L’arche de Noé

Un employé du zoo découvre le cadavre de Cécile Bazin, la directrice, dans l’enclos des guépards. Paul discute avec sa compagne Inès et l’interroge sur sa dispute avec Léa. Inès explique que Léa est jalouse de sa relation avec les enfants. Peu après, Paul est appelé sur les lieux du crime. Le corps de Cécile présente des contusions non causées par un animal, et une pierre ensanglantée, possiblement l’arme du crime, est retrouvée. En interrogeant le mari de la victime, Paul apprend qu’ils étaient séparés depuis six mois et que Cécile s’était fait des ennemis après une série de licenciements.

Saison 6 Épisode 8 : Frères de sang

Le commandant Léa Soler s’est fait un nom au sein de la section de recherches de Lyon où elle a résolu de très nombreuses affaires. Alors qu’elle vient d’être mutée, elle emménage dans la région de Montpellier avec Alice et Thomas, ses deux adolescents qui ne semblent pas ravis de ce changement de vie. La jeune femme doit intégrer la brigade du capitaine Paul Marchal, qui est son ex-mari et le père de ses enfants. Les lieutenants Erwann Lebellec et Camille Barbier complètent leur équipe. Mais ces derniers ignorent tout de la nature de la relation entre Soler et leur capitaine.

