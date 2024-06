L’Événement, le débat des Législatives ce soir sur France 2 (27 juin)

Publicité





« L’Événement » au programme TV du jeudi 27 juin 2024 – Ce soir à la télé, France 2 propose un numéro exceptionnel de « L’Evénement » présenté par Caroline Roux. Il s’agit d’un débat en vue du premier tour des élections législatives.





A suivre dès 20h30 sur tous vos écrans via la fonction direct de France.TV puis en replay sur France.TV







Publicité





L’évènement du 4 juin, Européennes 2024

À trois jours du premier tour des élections législatives de 2024, France 2 diffusera le débat décisif le jeudi 27 juin à 20h50, avec les questions des Français.

Participeront à ce débat :

– Gabriel Attal, Premier ministre

– Jordan Bardella, président du Rassemblement national

– Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste



Publicité





Ils confronteront leurs programmes alors que le pays se prépare à élire une nouvelle Assemblée nationale. Quels sont leurs projets pour la France ? Qui sera le prochain Premier ministre ?

« L’Événement – Le débat décisif » sera animé par Caroline Roux. Les candidats répondront également aux questions des Français. Dès aujourd’hui, les téléspectateurs et internautes peuvent poser leurs questions via le site franceinfo.fr et les réseaux sociaux de France Télévisions.