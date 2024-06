The Voice : échec cuisant pour Alphonse, qui aurait vexé Zazie et serait brouillé avec la prod

Publicité





Un peu moins de deux semaines qu’Alphonse a été sacré vainqueur de la saison 2024 de « The Voice, la plus belle voix ». Mais le succès est très loin d’être au rendez-vous alors que son single ne marche pas.





En effet, le titre d’Alphonse « À tous les coups » ne se classe même pas dans le top 100 des singles dévoilé par le SNEP.







Publicité





Ce single est la propre compo du jeune chanteur, qui a vexé Zazie en refusant la chanson que sa coach avait écrit pour lui.

Selon Clément Garin sur X, Alphonse aurait décidé à la dernière minute et sous l’impulsion de sa mère, de ne pas valider le titre écrit par Zazie pour lui et il n’aurait même pas pris la peine d’en parler lui-même à sa coach : « Elle a été très blessée, ça ne se fait pas. La moindre des choses était qu’il lui dise les choses. Elle a été super réglo dans ce qu’elle lui a dit à l’antenne, une vraie pro, parce qu’elle a été énormément blessée de recevoir des leçons de la part d’une maman« .



Publicité





Résultat, Alphonse serait désormais en froid avec la production de The Voice et c’est un autre finaliste, Baptiste Sartoria, qui aurait signé un album avec Universal en début de semaine. Le finaliste de Vianney prendrait ainsi la place du gagnant, du jamais vu dans l’histoire de The Voice !