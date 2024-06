« Trois amies pour la vie » : votre téléfilm ce 26 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Trois amies pour la vie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 26 juin 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Trois amies pour la vie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







« Trois amies pour la vie » : l’histoire, le casting

Samara s’apprête à célébrer son anniversaire avec ses deux amies, Eva et Renée. Chaque année, elles s’offrent une semaine loin de leurs responsabilités professionnelles et familiales pour faire la fête ensemble.

Avec : Krystal Joy Brown (Eva), Brad James (Kareem Benjamin), Tamera Mowry-Housley (Samara Williams), Lyndie Greenwood (Renée)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Tout l’amour d’un père ».

« Tout l’amour d’un père » : l’histoire et le casting

Un père célibataire entretient une relation conflictuelle avec sa fille, une adolescente rebelle. Leur vie change radicalement lorsqu’une lettre perdue, écrite par la mère mourante, est miraculeusement retrouvée…

Avec : Barry Watson (Connor), Jordyn Ashley Olson (Zoé), Karen Holness (Maggie), Cindy Busby (Libby)