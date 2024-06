Tropiques Criminels du 7 juin : le final de la saison 5 ce soir sur France 2 (extrait vidéo)

Publicité





Tropiques Criminels du 7 juin 2024 – Ce vendredi soir sur France 2, c’est l’heure du final de la saison 5 inédite de la série « Tropiques Criminels ». Au programme aujourd’hui, le tout dernier épisode inédit.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 7 juin 2024 : vos épisodes

Épisode 8 – Petite Anse

Un jeune chanteur de zouk, sur le point de connaître le succès, est retrouvé mort sur une plage. Dans le monde de la musique zouk, Mélissa et Gaëlle enquêtent en interrogeant son entourage, de sa compagne aux producteurs et aux propriétaires du club où il se produisait régulièrement. Cependant, la clé du mystère réside dans le passé du chanteur. Migrant haïtien, il avait été le seul survivant d’un naufrage et venait tout juste de retrouver la trace de son passeur.

Avec Ali Balthazard (Anicet Bellerose), Chanel Victor (Louison Vincent), Éric Delor (Jay Cambier), Alexandra Jussiau-Tahar (Marie-Jo Cambier), Matthias Van Khache (Jean Desbenoit)



Saison 3 – Épisode 8 « Saint-Anne » (rediffusion)

Clara, une jeune recrue de la marine, est assassinée pendant un exercice d’entraînement sur une île. Le médecin légiste révèle que la victime a été poignardée à l’abdomen et au foie, et que son corps est couvert de piqûres de méduses. La commandante Mélissa Sainte-Rose et la capitaine Gaëlle Crivelli mènent l’enquête au sein de la base militaire. Elles découvrent que dix jours auparavant, plusieurs soldats avaient transporté Clara en zodiac et l’avaient abandonnée à 4 kilomètres des côtes.

Tropiques Criminels, présentation de la saison 5

Lucas, le fils de Mélissa, est pris pour cible et laissé pour mort après avoir été abattu. Bien qu’elle soit écartée de l’enquête, Mélissa continue de chercher l’auteur de cette tentative de meurtre avec la détermination d’une mère blessée. Elle découvre que Lucas était impliqué dans une vaste escroquerie pour obtenir de l’argent. Est-ce la raison de l’attaque contre lui ? Crivelli, sans surprise, essaie de l’aider au mieux tout en tentant de minimiser les conséquences de ses actions impulsives.

Le casting

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Antoinette Giret (Chloé), Benjamin Douba Paris (Lucas), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », la saison continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.