Mask Singer du 7 juin : quelle star internationale se cache derrière le Joker ? (prime 6)

Mask Singer du 7 juin 2024 – Camille Combal vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour suivre le 6ème prime de la saison 6 de « Mask Singer ». Alors que la semaine dernière c’est la Libellule qui a du se démasquer, ce soir les enquêteurs accueillent une seconde star internationale !





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







Mask Singer du 7 juin, qui se cache derrière le masque du Joker ?

Après Gloria Gaynor il y a trois semaines, ce soir une nouvelle star internationale est sur le plateau de Mask Singer. Pour découvrir l’identité de cette star qui se cache sous le masque du Joker, les enquêteurs n’auront à leur disposition que deux magnétos indices et une seule performance vocale !

Sauront-ils découvrir qui est cette star internationale sur le plateau de Mask Singer ? On vous donne un premier indice sur le Joker : « je ne suis pas le seul membre de ma famille à être connu ».

L’enquête continue également avec les 5 masques encore en compétition : la Geishamurai, l’Épouvantail, l’Hippopotame, le Léopard, le et la Perle. Ils vont devoir à nouveau se surpasser pour remporter leurs places en demi-finale. Celui ou celle qui aura le moins convaincu devra se démasquer ce soir ! Et la star internationale devra elle aussi tomber le masque.

Mask Singer du 7 juin, extrait vidéo

Et pour patienter jusqu’à ce soir, on vous propose de découvrir un extrait vidéo de ce qui vous attend. C’est une Chantal en grande forme qui va accueillir la star internationale !



