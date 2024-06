Un Si Grand Soleil spoiler : Christophe retrouvé mort ! (résumé épisode du 19 juin 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1416 du 19 juin 2024 – Clap de fin en vue pour l’enquête sur le Fleuriste dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Christophe Lemeur va finalement être retrouvé mort. Il a préféré se suicider que de finir en prison pour ses crimes !





C’est une femme qui va retrouver le corps sans vie de Christophe dans une forêt en faisant son footing.







La police arrive sur place et Hugo découvre que celui qui considérait comme son ami s’est donné la mort. Christophe s’est injecté une dose létale 48h avant et il a laissé deux lettres, une pour Cécile et Achille, et une pour la police !

C’est Becker qui vient annoncer la nouvelle à Cécile. Il lui explique que Christophe s’est suicidé et qu’il lui a laissé une lettre. Dans celle-ci, il lui assure qu’il n’a jamais menti sur l’amour qu’il leur portait à elle et à Achille… Il regrette de devoir les faire souffrir.



Le soir, Cécile doit annoncer la terrible nouvelle à Achille… Son père s’est donné la mort.

