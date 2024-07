Publicité





20h30 le samedi du 13 juillet 2024 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 13 juillet 2024 : les reportages

« 20h30 le samedi » célèbre l’été avec une collection inédite de portraits, de belles histoires et de voyages. Le magazine se concentre aujourd’hui sur la trajectoire remarquable de Barbara Pravi, une artiste qui s’est imposée sur la scène de la chanson française et dans le cœur du public.

L’aventure de Barbara Pravi débute en 2021 lors de sa participation à l’Eurovision avec la chanson « Voilà ». Elle termine à la deuxième place, mais surtout, elle marque les esprits avec une voix distinctive qui attire l’attention.



Féministe et engagée, Barbara Pravi est couronnée « Révélation féminine » aux Victoires de la musique en 2022. Ce succès est le fruit de son travail acharné, de sa patience et de ses épreuves. Militant contre les violences faites aux femmes, ses textes reflètent son engagement et ses expériences personnelles.

En septembre 2024, Barbara Pravi sortira un nouvel album intitulé « La Pieva », suivi d’une tournée à travers la France.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV