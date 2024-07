66 minutes du 7 juillet : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 7 juillet 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.













66 minutes du 7 juillet 2024, sommaire et extrait vidéo

A 16h45 dans 66 minutes

🔵 Soldes, des bonnes affaires pour l’été

Les soldes d’été débutent fin juin. A l’heure où les Français sont nombreux à rechercher les bonnes affaires, certains font coup double et les font rimer avec vacances. « 66 Minutes Grand Format » vous emmène en immersion dans les coulisses d’un des plus grands centres commerciaux du Sud-Est. Situé dans le Var, tout près de Toulon, l’Avenue 83 s’inspire de Sunset Boulevard à Los Angeles : 50.000 m2 à ciel ouvert où boutiques, restaurants et salles de cinéma se succèdent au milieu des palmiers et des fontaines. Chaque année, cinq millions de personnes y flânent.



🔵 Albanie, le rêve à petit prix

C’est un pays encore peu connu, aux nombreux atouts et où on peut voyager à des prix imbattables. L’Albanie est l’une des nouvelles destinations tendance en Europe. Avec ses plages immaculées, ses montagnes verdoyantes, sa riche culture et sa cuisine succulente, ce petit pays des Balkans attire chaque année de plus en plus de touristes. Routards avec sac ou dos, amateurs de sensations fortes ou simplement passionnés de nature s’y pressent pour des séjours parfois moitié moins chers qu’ailleurs en Europe. L’année dernière, près de 50 000 français ont découvert ce paradis secret, 20% de plus que l’année précédente.

🔵 David Guetta : un roi à Chambord

C’est un joyau du patrimoine français. Avec son escalier magique et ses jardins à couper le souffle, le château de Chambord attire chaque année plus d’un million de visiteurs venus du monde entier. Un site historique qui, ces dernières années, a décidé de séduire un nouveau public. Quelques jours avant les vacances d’été, le château va ainsi accueillir David Guetta. Le DJ star donnera un grand concert sur le majestueux site autrefois prisé par le Roi François 1er. Les précédentes éditions de ce concert désormais traditionnel avaient attiré plus de 50.000 spectateurs. Un record que les équipes du château espèrent réitérer une fois encore.

Extrait vidéo

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.