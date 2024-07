Audiences 8 juillet 2024 : « Camping Paradis » leader, flop pour « Show me your voice »

Publicité





Audiences 8 juillet 2024 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences lundi soir avec un épisode inédit de la série « Camping Paradis », qui a été suivi par 4,17 millions de téléspectateurs pour 21,9% de pda.





C’est loin devant France 2 et une rediffusion de la série « L’art du crime », qui a intéressé 2,61 millions de téléspectateurs pour 14,1% de pda.







Publicité





Audiences 8 juillet 2024 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec la rediffusion du film « L’école buissonnière », qui a captivé 1,64 million de téléspectateurs pour 9,2% de pda.

Flop pour M6, battu par Arte et France 5 ! La chaîne est faible avec avec le numéro inédit de « Show me your voice », qui a intéressé seulement 802.000 téléspectateurs pour 4,2% de pda.



Publicité





Source chiffres audiences : Médiamétrie