Ici tout commence du 9 juillet : Jasmine suivie et agressée ! (résumé + vidéo épisode 964 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 9 juillet 2024, résumé et vidéo extrait épisode 964 – Les choses vont mal tourner pour Jasmine ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, le harceleur va aller plus loin que les réseaux sociaux et va suivre Jasmine sur son footing !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 9 juillet 2024 – résumé de l’épisode 964

Les parents adoptifs de Carla, inquiets, n’ont pas pu s’empêcher de venir constater eux-mêmes le danger qui menace la villa. Une fois les esprits apaisés, Paul en profite pour proposer au couple de passer un moment avec eux.

Pendant son footing, Jasmine remarque qu’une voiture noire la suit… Elle est terrifiée et finit par sauter dans une buisson. De retour à la villa de Paul, elle se confie à Jim… Et Constance a repéré une voiture devant la maison, c’est la même ! L’homme fonce sur Jasmine avant de s’en aller…



Publicité





A l’institut, c’est l’ouverture du restaurant éphémère. Vic est stressée et les clients ne sont pas au rendez-vous… Quant à Hortense, elle annonce à Mehdi qu’elle n’est pas enceinte !

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Carla tend un piège à… (vidéo épisode du 11 juillet)

Ici tout commence du 9 juillet 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.