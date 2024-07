« Bienvenue chez Les Bodin’s » : artistes et invités ce soir sur M6 (24 juillet 2024)

Publicité





« Bienvenue chez Les Bodin’s », c’est le spectacle rediffusé ce mercredi 24 juillet 2024 sur M6. Comme d’habitude, les Bodin’s sont bien entourés et vont vous faire passer une bonne soirée !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY pour le replay.







« Bienvenue chez Les Bodin’s », présentation

Depuis sa naissance, toutes les fêtes d’anniversaire de Christian Bodin ont été de véritables catastrophes ! Mais, cette fois-ci, pour les 50 ans de son fils, Maria Bodin va tout faire pour que cet anniversaire soit inoubliable. Pendant que Christian travaille à la ferme, va pêcher avec son meilleur ami, ou pense au permis de conduire qu’il va tenter d’obtenir pour la cinquième fois, Maria se démène pour tout organiser ! Commander la viande auprès du traiteur devenu vegan, embaucher un DJ qui parle un langage incompréhensible, et même aller voir une voyante, Maria fait tout pour que le banquet soit un succès avec tous les amis et artistes que Christian affectionne ! Mais il reste un objectif de taille : trouver un cadeau à Christian… Pourquoi pas une petite amie ? Maria n’est pas au bout de ses peines, ni de surprises…

Qui sont les artistes et invités des Bodin’s ?

Stéphane Plaza, Jarry, Éric Antoine, Frédéric Bouraly, Pascal Obisbo, Bénabar, Olivier de Benoist, Constance, Elizabeth Buffet, Vincent Niclo, Elodie Poux, Jean Baptiste Guégan, Anne Sila, Chico et les gypsies, Hasna, et Emile et Image

Et avec la participation de : Jeff Panacloc, Nicolas Marié, Nathalie Renoux, Stéphane Rotenberg, Dany Brillant.



Extrait vidéo

En attendant de rire avec les Bodin’s, voici un petit extrait de ce spectacle. Il met en scène un visage familier des téléspectateurs de M6, Frédéric Bouraly de « Scènes de Ménages ».