Camping Paradis du 15 juillet : ce soir Joy Esther dans l’épisode inédit « Deux cheffes au Paradis »

Publicité





Camping Paradis du 15 juillet 2024 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Deux cheffes au Paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donnent rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Joy Esther et Héloïse Martin.





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Publicité





Camping Paradis du 15 juillet 2024 : histoire de l’épisode « Deux cheffes au Paradis »

Sybille, une jeune cheffe qui vient de lancer un foodtruck bistronomique, anime une semaine du goût au Camping Paradis. Elle est accompagnée de Julien, son ami et associé, qui nourrit secrètement des sentiments pour elle. C’est alors que Carine, la grande sœur de Sybille et animatrice d’une émission culinaire très populaire, arrive à l’improviste. Rapidement, Tom perçoit que de nombreux non-dits pèsent sur la relation entre les deux sœurs…

Pendant ce temps, à l’autre bout du camping, Elliot et sa mère Aurélie attendent avec impatience le retour de son père, Antoine, un pompier professionnel qui revient d’une longue mission. L’adolescent souhaite reprendre ses entraînements avec son père car il veut prochainement intégrer les jeunes sapeurs-pompiers. Ce qu’il ignore, c’est que ses parents lui ont caché qu’Antoine vient de subir une opération du cœur, compromettant ainsi son avenir professionnel…



Publicité





De son côté, Parizot se retrouve en conflit avec Adèle, une jeune campeuse au caractère bien trempé, lors d’un concours de tartes inoubliable !

Camping Paradis du 15 juillet 2024, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Mitchell Jean (Julien), Audrey Looten (Aurélie), Patrick Paroux (Parizot), Joy Esther (Carine), Héloïse Martin (Sybille), Lola Klodawski (Adèle), Yann Sundberg (Antoine), Grégoire Paturel (Eliott), Romaric de La Simone (Noé), Ruwan Aerts (Réunionnais)

Camping Paradis du 15 juillet 2024 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

vidéo à venir

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.