Camping Paradis du 31 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Camping Paradis du 31 juillet 2024 – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur TF1, Laurent Ournac vous propose trois épisodes de votre série « Camping Paradis ». Quels sont les épisodes rediffusés aujourd'hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous à partir de 13h55 sur la chaîne ou en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 31 juillet 2024 : l’épisode « Nos années camping »

Retrouvailles pour Tom et ses copains de jeunesse… À leur grande surprise, Elodie, la seule fille du groupe d’amis et disparue des radars depuis 18 ans, les a tous réunis. Pourtant, c’est Léa, sa fille de 18 ans, qui se présente à leur place… Mathilde et Antoine arrivent au camping. Antoine, victime d’un AVC, a perdu la mémoire. Mathilde se sent coupable, ayant demandé le divorce juste avant cet événement, un aveu qu’elle n’ose toujours pas faire. Mais Antoine lui dit-il toute la vérité ? Certains souvenirs semblent refaire surface…

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Nicolas Berger-Vachon (Arthur), François Perache (Bruno), Franck Monsigny (Antoine), Natalia Dontcheva (Mathilde), Jérémy Malaveau (Damien), Caroline Le Moing (Elodie), Agathe Bouissières (Léa)



A 15h40 l’épisode « Miss Camping »

Stéphane a décidé de profiter de son séjour chez Tom pour annoncer officiellement à sa fille, Marion, qu’il a refait sa vie avec Béatrice, la meilleure amie de sa mère décédée il y a deux ans, qui est également présente au camping… De son côté, Simon a décidé de reconquérir Elsa, son ex, venue passer des vacances au camping avec Murielle. Mais Elsa ne parvient pas à lui avouer que Murielle est sa nouvelle compagne, celle pour qui elle l’a quitté… Pendant ce temps, une élection de Miss et Mister Camping est organisée, et Parizot est prêt à tout pour gagner !

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Philippe Caroit (Stéphane), Juliette Chêne (Muriel), Elodie Varlet (Elsa), Cécile Pallas (Béatrice), Patrick Paroux (Parizot), Margaux Gueunier (Marion), Thomas Drelon (Simon), Jeanne Lambert (Marina)

Et à 17h30 l’épisode « Les mots du coeur «

Quentin rejoint son fils Arthur au camping. À son arrivée, il se trompe de bungalow et se retrouve face à la jolie et timide Julie. Le coup de foudre est immédiat, mais Quentin prend la fuite… Tom découvre que Quentin est illettré, une vérité qu’il n’ose pas révéler à Julie, professeure de lettres. Colette, la tante d’Audrey, arrive pour passer une semaine au camping et célébrer l’anniversaire de sa nièce. Sans langue de bois, elle réussit même à apprivoiser Parizot. Mais pourquoi cherche-t-elle à prolonger son séjour ? Que cache-t-elle ?

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Constance Labbé (Adèle), Arièle Semenoff (Colette), Audrey Looten (Julie), Rodolphe Couthouis (Quentin), Patrick Paroux (Parizot), William Dechelette (Atrhur), Léa Casanova (Voisine Parizot)