Les 12 coups de midi du 31 juillet : Emilien continue, l’étoile mystérieuse se dévoile

Les 12 coups de midi du 31 juillet 2024, 308ème victoire d’Emilien – Coup d’arrêt pour Emilien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, après avoir fait 3 Coups de Maître d’affilée, Emilien a buté sur deux questions aujourd’hui et n’a remporté que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 31 juillet, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte personnelle arriver au total de 1.315.849 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus mais elle se dévoile. On a comme indices : des fleurs de cerisier du Japon, la ville de Sète en fond, une pile de livres et la Tour Eiffel.

On vous rappelle que c’est le rappeur Nekfeu derrière cette étoile. La ville de Sète fait référence à un film qu’il a tourné là-bas avec Catherine Deneuve, « Tout nous sépare », il est passionné de littérature, la Tour Eiffel apparait dans les paroles de sa chanson « When We Were Young », et les fleurs de cerisier du Japon en référence à sa collaboration avec la japonaise Crystal Kay.

Noms déjà proposés : Jena Ortega, Selena Gomez, Emma Mackey



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 31 juillet

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+