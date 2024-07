Camping Paradis du 8 juillet : ce soir Keen’V dans l’épisode inédit « Une régate au Paradis »

Publicité





Camping Paradis du 8 juillet 2024 : histoire et interprètes de l’épisode de ce soir « Une régate au Paradis » – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1. Au programme ce soir, un inédit avec Keen’V.





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur MYTF1.







Camping Paradis du 8 juillet 2024 : histoire de l’épisode « Une régate au Paradis »

Tom et son équipe organisent un stage de voile ainsi qu’une régate animée par Julien, un skipper de renom. De leur côté, Carole et Antoine sont enchantés de passer quelques jours de vacances avec leur fille Jade. Cependant, la vie réserve des surprises : Julien n’est pas un inconnu pour Carole, et leurs retrouvailles feront resurgir des souvenirs et des secrets enfouis. Tom devra faire preuve de beaucoup de finesse pour maintenir l’unité de la famille. Parallèlement, Benjamin et Margot séjournent comme chaque année au « Camping Paradis ». Cette fois-ci, Zoé, la cousine de Margot, les rejoint, et elle fait battre le cœur de Benjamin, au grand désarroi de Margot qui espérait devenir plus qu’une simple amie pour lui. Enfin, Keen’V, un chanteur à succès, vient se ressourcer au camping pour fuir l’agitation du show-business. Monsieur Parizot va se lier d’amitié avec lui et l’aider à retrouver la forme.

Camping Paradis du 8 juillet 2024, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Keen’v (Keen’V), Juliette Chêne (Stéphanie), Xavier Lemaître (Julien), Patrick Paroux (Parizot), Juliette Tresanini (Carole), Guillaume Denaiffe (Antoine), Ilona Bachelier (Margot), Cyril Durel (Benjamin), Manon Balasuriya (Jade), Pola Petrenko (Zoé)



Camping Paradis du 8 juillet 2024 la bande-annonce en vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images avec un extrait de l’épisode de ce soir.

Camping Paradis est de retour avec Laurent Ournac, Thierry Heckendorn, Patrick Guérineau et Candiie. 📺 LUNDI À 21H10 SUR #TF1. ▶️ Et en streaming sur @tf1plus. ➡️ Et retrouvez Camping Paradis tous les lundis sur @TF1. pic.twitter.com/jlWVCzILzu — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) July 3, 2024

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1.