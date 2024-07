« Dans l’ombre des dunes » : votre téléfilm avec Bruno Salomone ce soir sur France 3 (13 juillet)

Publicité





Le téléfilm « Dans l’ombre des dunes » avec Bruno Salomone est encore une fois en mode rediffusion ce soir France 3. Un téléfilm initialement diffusé en mai dernier et qui était arrivé en tête des audiences.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou bien en avant-première, puis en replay et streaming vidéo, sur France.TV jusqu’au 14 avril inclus.







« Dans l’ombre des dunes », l’histoire et le casting

Becker, un inspecteur chevronné de la brigade criminelle de Paris, se rend chez Julie, son épouse, qui a décidé de se réfugier avec leurs enfants dans le village de son enfance, situé entre une forêt de pins et l’océan, lassée de le voir privilégier ses enquêtes par-dessus tout. Malheureusement, cette région habituellement paisible est secouée par un meurtre particulièrement atroce. Evelyne, la belle-mère de Becker et maire du village, inquiète, lui demande de prêter main-forte à la gendarmerie locale. Becker est alors confronté à un dilemme : comment espérer reconquérir sa femme tout en se remettant à son travail de policier à peine arrivé ? Pourtant, son intérêt pour cette affaire hors du commun est rapidement éveillé. Il se lance aussitôt dans l’enquête, d’autant plus que les décès mystérieux s’accumulent. Becker doit donc relever un double défi : démasquer le meurtrier et, pourquoi pas, sauver son couple.

Avec : Bruno Salomone (Becker), Mickaël Lumière (Damien), Ericka Sainte (Julie), Guillaume Faure (Nicolas), François Bureloup (Dufau), Nicole Calfan (Evelyne), Mélanie Robert (Camille), Simon Cuin (Léo), Margot Dufrene (Angèle), Pierre-Marie Mosconi (Laborde), Sébastien Boissavit (Seb), Violaine Barret (Marianne), Elsa Fargue (Mélanie)



« Dans l’ombre des dunes » : extrait vidéo

Un petit avant-goût de ce qui vous attend ce soir avec un petit extrait vidéo.