« Ce soir on chante pour les pompiers à Carcassonne » : les artistes invités ce soir sur M6 (13 juillet)

« Ce soir on chante pour les pompiers à Carcassonne » : qui sont les artistes et invités de M6 ce samedi 13 juillet 2024 ? A la veille de la fête nationale, Élodie Gossuin et Jérôme Anthony vous convient à leur bal des pompiers !





Rendez-vous dès 21h10 sur M6, mais aussi aussi en streaming et replay sur M6+.







« Ce soir on chante pour les pompiers à Carcassonne » : qui sont les artistes invités du concert ?

Depuis la magnifique cité médiévale de Carcassonne, M6 vous convie à son bal des pompiers XXL, une célébration en l’honneur de nos vaillants soldats du feu ! Élodie Gossuin et Jérôme Anthony animeront cette soirée festive, accompagnés d’artistes et de pompiers venus de toute la France pour chanter et danser tout en diffusant des messages de prévention.

Parmi les invités de marque, vous retrouverez Amir, Patrick Fiori, Pierre Garnier, Chimène Badi, Billy Crawford, Natasha St Pier, Samantha Fox, la troupe du spectacle musical « Molière », Keblack, Imagination, et Emmanuel Moire, tous réunis pour célébrer nos héroïques pompiers dans une ambiance chaleureuse et festive.



