Demain nous appartient du 8 juillet : Mélody passe aux aveux (résumé + vidéo épisode 1721 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 8 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1721 de DNA – Mélody passe aux aveux ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Elle explique à Georges comment elle a fait un déni de grossesse quand elle était enceinte de Bastien…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





Demain nous appartient du 8 juillet 2024 – résumé de l’épisode 1721

Mélody explique tout à Georges. Elle était en couple avec John, elle n’avait que 19 ans, quand elle a fait un déni de grossesse. Elle a donné naissance à Bastien mais elle était incapable de s’en occuper… John a décidé de l’élever et de dire à Bastien que sa mère était morte en le mettant au monde. Et quand Bastien a eu 5 ans, Mélody pensait à lui tout le temps et elle a décidé de les suivre…

De son côté, Agnès tire parti de la situation entre William et Aurore… Et Bart apprend une catastrophe : on lui a volé le Little Spoon !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Aurore confronte William, les résumés jusqu’au 26 juillet 2024



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 8 juillet – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.