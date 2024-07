Plus Belle La Vie du 8 juillet 2024 : Pascal s’attaque à Samuel ! (résumé + extrait vidéo épisode 130 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 8 juillet 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 130 de PBLV – Pascal va être prêt au pire aujourd’hui dans votre quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, cet après-midi il est prêt à tuer !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 8 juillet 2024 – résumé de l’épisode 130

Samuel est au téléphone dans la rue, tandis que Pascal le suit avec une seringue. Mais Ariane retrouve Samuel. Il lui confie qu’il se méfie de Pascal et qu’il est passé chez lui. Ariane informe Samuel qu’ils vont rencontrer le patron de l’ONG qui avait embauché la vraie Jennifer Maseron. Ils ont rendez-vous ce soir avant son départ. Pascal entend tout…

Pascal est avec Jennifer, qui s’inquiète pour Samuel. Pascal lui assure qu’il ne lui a rien fait, mais qu’il s’occupera de lui bientôt. Jennifer essaie de le convaincre qu’il n’a pas besoin de tuer Samuel et qu’elle restera avec lui, car ils sont une famille. Pascal ne la croit pas et l’accuse de sournoiserie, affirmant que leurs parents n’auraient jamais dû l’adopter. Jennifer hurle, et Pascal la bâillonne.



Au commissariat, Ariane et Samuel font le point avec la commissaire, expliquant qu’ils ont retrouvé l’ordinateur de Samuel dans le box de Jennifer, qui a été récemment vidé. Samuel pense que Jennifer a été enlevée et décide de rencontrer seul le patron de l’ONG. Pendant ce temps, Pascal force Jennifer à regarder une photo de leurs parents. Elle lui dit que se venger ne sert à rien. Pascal menace de tuer le petit ami de Jennifer et appelle le patron de l’ONG en se faisant passer pour Samuel, obtenant ainsi l’adresse et l’horaire du rendez-vous.

Samuel se rend au rendez-vous et rencontre le patron de l’ONG, qui lui raconte la mort de la vraie Jennifer Maseron. Il montre à Samuel une photo de Jennifer, qu’il reconnaît comme étant Ambre Castain, une amie de la vraie Jennifer. Samuel laisse un message à Ariane quand Pascal l’attaque avec une piqûre et l’enlève. Pascal laisse Samuel dans un camion frigorifique qu’il règle sur -20°C.

Steve rend visite à Patrick, ayant découvert un logiciel espion dans son ordinateur. Il informe Patrick qu’il a localisé Rebecca dans un cyber-café. Steve lui donne l’adresse du lieu. Plus tard, Patrick et Steve interrogent les trois personnes qui étaient au cyber-café. Steve pense que c’est un homme qui se faisait passer pour Rebecca. Patrick doute jusqu’à ce que Steve appelle Rebecca, et un homme se retourne. Il s’agit de Jordan. Patrick félicite Steve pour sa découverte. Steve retourne au Mistral et raconte tout à Nisma avec enthousiasme.

Au Mistral, Thomas reproche à Kilian de stocker des colis d’un voisin parti en vacances pour trois semaines. Thomas lui rappelle qu’ils ne sont pas un point relais et lui dit de gérer la situation seul. Rapidement, Kilian a du mal avec les colis. Thomas lui conseille de s’organiser.

VIDÉO Plus belle la vie du 8 juillet 2024 – extrait vidéo

